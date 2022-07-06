Бывший полузащитник «Леванте» Севикян перешел в «Нижний Новгород»
Бывший полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян перешел в «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.
Контракт с 20-летним россиянином рассчитан на три года.
Севикян является воспитанником «Локомотива». В 2017 году полузащитник перешел в академию «Леванте». Он выступал за «Атлетико Леванте», «Леванте», а также юношеские и молодежную сборные России.
Источник: https://t.me/fcnn52/2528
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