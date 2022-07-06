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Сегодня, 16:05

Бывший полузащитник «Леванте» Севикян перешел в «Нижний Новгород»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян перешел в «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

Контракт с 20-летним россиянином рассчитан на три года.

Севикян является воспитанником «Локомотива». В 2017 году полузащитник перешел в академию «Леванте». Он выступал за «Атлетико Леванте», «Леванте», а также юношеские и молодежную сборные России.

Источник: https://t.me/fcnn52/2528
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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