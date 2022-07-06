Бывший полузащитник «Леванте» Севикян перешел в «Нижний Новгород»

Бывший полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян перешел в «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

Контракт с 20-летним россиянином рассчитан на три года.