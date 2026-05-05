Крунич вспомнил, как Семин хотел сделать боснийца виноватым в поражении от «Зенита»
Бывший футболист ФК «Москва» Бранислав Крунич в интервью «СЭ» вспомнил о стажировке под руководством Юрия Семина.
— Когда последний раз были в России?
— В 2018 году. Я заканчивал обучение на лицензию Pro — надо было пройти стажировку. Выбрал Россию и «Локомотив», потому что Юрий Семин был для меня одним из любимых тренеров, хотя уже и на закате карьеры. Хотел набраться опыта.
— Тогда у вас точно есть история про Семина!
— Помню, у «Локо» была решающая игра с «Зенитом» за чемпионство... И он мне говорит: «Ну что, если не выиграем, ты уезжаешь. Будешь виноват». Я очень не хотел мешать, поэтому было страшно! Слава богу, «Локомотив» выиграл и завоевал титул, — сказал Крунич «СЭ».
Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.
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|Локомотив – Акрон
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Краснодар
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Натан Гассама
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Илья Рожков
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Эгаш Касинтура
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Максим Савельев
Оренбург
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