Крунич вспомнил, как Семин хотел сделать боснийца виноватым в поражении от «Зенита»

Бывший футболист ФК «Москва» Бранислав Крунич в интервью «СЭ» вспомнил о стажировке под руководством Юрия Семина.

— Когда последний раз были в России?

— В 2018 году. Я заканчивал обучение на лицензию Pro — надо было пройти стажировку. Выбрал Россию и «Локомотив», потому что Юрий Семин был для меня одним из любимых тренеров, хотя уже и на закате карьеры. Хотел набраться опыта.

— Тогда у вас точно есть история про Семина!

— Помню, у «Локо» была решающая игра с «Зенитом» за чемпионство... И он мне говорит: «Ну что, если не выиграем, ты уезжаешь. Будешь виноват». Я очень не хотел мешать, поэтому было страшно! Слава богу, «Локомотив» выиграл и завоевал титул, — сказал Крунич «СЭ».

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

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