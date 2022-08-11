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Сегодня, 14:56

Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр объяснил, почему команда так много пропускает

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, как команда готовится к матчу пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов». Он также сообщил, что обсуждал с руководством неудачный старт.

«Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Ребята показали реакцию после недавних результатов. У нас состоялось много разговоров с командой и индивидуально с футболистами. Были собрания и даже разговоры с руководством. Руководство выразило свое мнение. Понятно, что они недовольны результатами команды. Но мы ждем следующей игры, чтобы поправить ситуацию», — заявил тренер.

Циннбауэр объяснил, почему «Локомотив» так много пропускает в чемпионате России.

«Мы пропустили голы из-за неоправданных потерь мяча. Мы старались слишком быстро перейти в атаку, это мешало нам. Мы будем над этим, чтобы не было спешки и необязательных потерь мяча», — добавил он.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Это худший старт команды в чемпионатах России с 2006 года. Клуб установил антирекорд по пропущенным голам со старта сезона — 11 мячей за четыре матча.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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