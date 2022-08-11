Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр объяснил, почему команда так много пропускает
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, как команда готовится к матчу пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов». Он также сообщил, что обсуждал с руководством неудачный старт.
«Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Ребята показали реакцию после недавних результатов. У нас состоялось много разговоров с командой и индивидуально с футболистами. Были собрания и даже разговоры с руководством. Руководство выразило свое мнение. Понятно, что они недовольны результатами команды. Но мы ждем следующей игры, чтобы поправить ситуацию», — заявил тренер.
Циннбауэр объяснил, почему «Локомотив» так много пропускает в чемпионате России.
«Мы пропустили голы из-за неоправданных потерь мяча. Мы старались слишком быстро перейти в атаку, это мешало нам. Мы будем над этим, чтобы не было спешки и необязательных потерь мяча», — добавил он.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Это худший старт команды в чемпионатах России с 2006 года. Клуб установил антирекорд по пропущенным голам со старта сезона — 11 мячей за четыре матча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0