Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр объяснил, почему команда так много пропускает

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, как команда готовится к матчу пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов». Он также сообщил, что обсуждал с руководством неудачный старт.

«Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Ребята показали реакцию после недавних результатов. У нас состоялось много разговоров с командой и индивидуально с футболистами. Были собрания и даже разговоры с руководством. Руководство выразило свое мнение. Понятно, что они недовольны результатами команды. Но мы ждем следующей игры, чтобы поправить ситуацию», — заявил тренер.

Циннбауэр объяснил, почему «Локомотив» так много пропускает в чемпионате России.

«Мы пропустили голы из-за неоправданных потерь мяча. Мы старались слишком быстро перейти в атаку, это мешало нам. Мы будем над этим, чтобы не было спешки и необязательных потерь мяча», — добавил он.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Это худший старт команды в чемпионатах России с 2006 года. Клуб установил антирекорд по пропущенным голам со старта сезона — 11 мячей за четыре матча.