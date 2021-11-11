Нападающий «Уфы» Жамалетдинов приступит к тренировкам по индивидуальной программе
15:20
Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов начинает тренировки по индивидуальной программе, сообщается в Instagram уфимского клуба.
«Тимур вернулся в Уфу и начинает тренировки по индивидуальной программе», — говорится в сообщении.
Напомним, что в октябре Жамалетдинов перенес операцию на колене.
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забил один мяч и отдал одну результативную передачу в семи матчах.
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