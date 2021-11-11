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Нападающий «Уфы» Жамалетдинов приступит к тренировкам по индивидуальной программе

15:20
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Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов начинает тренировки по индивидуальной программе, сообщается в Instagram уфимского клуба.

«Тимур вернулся в Уфу и начинает тренировки по индивидуальной программе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в октябре Жамалетдинов перенес операцию на колене.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забил один мяч и отдал одну результативную передачу в семи матчах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWIkzXWotxE/

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