Дьяков удивлен выбором капитана «Динамо»: «Капитанская повязка — это не тряпочка на руке»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал «СЭ» назначение Фабиана Бальбуэна капитаном бело-голубых.

«Меня удивила капитанская повязка на поле. Капитан команды иностранец, который год отыграл, потом ушел — очень странно. Тем более, когда есть тот же Шунин, Смолов или Фомин. Капитанская повязка — это не тряпочка на руке. Это очень важный фактор», — сказал Дьяков «СЭ»

«Динамо» провело первый матч под руководством Марцела Лички. Во втором туре бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов» на выезде (29 июля, 15.00 мск).

21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс». В это время капитаном команды был Даниил Фомин.