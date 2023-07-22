Дьяков удивлен выбором капитана «Динамо»: «Капитанская повязка — это не тряпочка на руке»
Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал «СЭ» назначение Фабиана Бальбуэна капитаном бело-голубых.
«Меня удивила капитанская повязка на поле. Капитан команды иностранец, который год отыграл, потом ушел — очень странно. Тем более, когда есть тот же Шунин, Смолов или Фомин. Капитанская повязка — это не тряпочка на руке. Это очень важный фактор», — сказал Дьяков «СЭ»
«Динамо» провело первый матч под руководством Марцела Лички. Во втором туре бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов» на выезде (29 июля, 15.00 мск).
21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс». В это время капитаном команды был Даниил Фомин.
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1
|Краснодар
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|3-1
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2
|Зенит
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|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
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Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
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Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
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Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1