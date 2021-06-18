Бывший хавбек «Локомотива» Тарасов сравнил Смородскую и Кикнадзе

Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» заявил, что в «Локомотиве» было комфортнее работать с Ольгой Смородской, чем с Василием Кикнадзе.

— С кем было комфортнее работать: Кикнадзе или Смородской?

- Безусловно, с Ольгой Юрьевной.

— К Кикнадзе остались вопросы?

- Нет. Это у Василия Александровича остались претензии ко мне. Но он сам выбрал путь судебных заседаний со мной. Ну окей, я это принял, а суд по выплатам за операцию выиграл, — сказал Тарасов.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 года по 2016-й. Кикнадзе был генеральным директором клуба с 2018-го по конец 2020 года.

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