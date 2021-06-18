Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший хавбек «Локомотива» Тарасов сравнил Смородскую и Кикнадзе

19:05
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» заявил, что в «Локомотиве» было комфортнее работать с Ольгой Смородской, чем с Василием Кикнадзе.

— С кем было комфортнее работать: Кикнадзе или Смородской?

- Безусловно, с Ольгой Юрьевной.

— К Кикнадзе остались вопросы?

- Нет. Это у Василия Александровича остались претензии ко мне. Но он сам выбрал путь судебных заседаний со мной. Ну окей, я это принял, а суд по выплатам за операцию выиграл, — сказал Тарасов.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 года по 2016-й. Кикнадзе был генеральным директором клуба с 2018-го по конец 2020 года.

Полностью интервью с Дмитрием Тарасовым читайте на сайте «СЭ»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хорватия — Чехия, Евро-2020: где смотреть онлайн трансляцию матча
Россия — Дания: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Англия — Шотландия: прогноз от Андрея Канчельскиса на матч Евро-2020
Оранжевое возвращение. Нидерланды вышли в плей-офф крупного турнира впервые с ЧМ-2014

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы