Бывший хавбек «Локомотива» Тарасов сравнил Смородскую и Кикнадзе
19:05
Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» заявил, что в «Локомотиве» было комфортнее работать с Ольгой Смородской, чем с Василием Кикнадзе.
— С кем было комфортнее работать: Кикнадзе или Смородской?
- Безусловно, с Ольгой Юрьевной.
— К Кикнадзе остались вопросы?
- Нет. Это у Василия Александровича остались претензии ко мне. Но он сам выбрал путь судебных заседаний со мной. Ну окей, я это принял, а суд по выплатам за операцию выиграл, — сказал Тарасов.
Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 года по 2016-й. Кикнадзе был генеральным директором клуба с 2018-го по конец 2020 года.
Полностью интервью с Дмитрием Тарасовым читайте на сайте «СЭ»
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