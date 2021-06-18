Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов в беседе с «СЭ» рассказал, как относится к резким заявлениям Игоря Денисова в интервью.

- Недавно Игорь Денисов прошелся по Кикнадзе со всех сторон. Согласны с его мнением?

- Денисов — прямой человек, он никогда не молчит. Я смотрел его интервью. Он очень откровенно все рассказал.

— А какие у вас отношения сложились с Игорем Денисовым?

- Я хорошо к нему отношусь, но мы не были друзьями. Сейчас наши пути разошлись, мы с ним не общаемся. Но если я его увижу, то с удовольствием пообщаюсь.

— Вас удивила его откровенность в последних интервью?

- Да, правда это хорошо. Но она не всегда полезна. Это интервью посмотрели много ребятишек, которые могут в будущем последовать его примеру. Не знаю, правильно это или нет. Но моя точка зрения такая: правда это хорошо, но она не всегда уместна, — сказал Тарасов.

Полностью интервью с Дмитрием Тарасовым читайте на сайте «СЭ»