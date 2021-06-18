Дмитрий Тарасов рассказал о своем заработке

Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» рассказал о своем заработке.

— Чем вы сейчас зарабатываете?

— У меня остались деньги, которые я заработал, поэтому у меня все хорошо.

— То есть то, что вы заработали, на это вы сейчас и живете?

— Да.

— А вы не боитесь, что когда-то это все закончится?

— Я не думаю сейчас о деньгах. Мне хочется играть в футбол, — сказал Тарасов.

Последним клубом Тарасова был «Рубин», который он покинул в декабре 2020 года.

Полностью интервью с Дмитрием Тарасовым читайте на сайте «СЭ»