Дмитрий Тарасов рассказал о своем заработке
18:50
Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» рассказал о своем заработке.
— Чем вы сейчас зарабатываете?
— У меня остались деньги, которые я заработал, поэтому у меня все хорошо.
— То есть то, что вы заработали, на это вы сейчас и живете?
— Да.
— А вы не боитесь, что когда-то это все закончится?
— Я не думаю сейчас о деньгах. Мне хочется играть в футбол, — сказал Тарасов.
Последним клубом Тарасова был «Рубин», который он покинул в декабре 2020 года.
Полностью интервью с Дмитрием Тарасовым читайте на сайте «СЭ»
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