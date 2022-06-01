Романцев поддержал создание Кубка лиги

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал идею создания Кубка лиги, который призван закрыть окна в календаре, возникшие из-за отстранения российских команд от еврокубков.

— Я уже говорил о том, что наше, надеюсь, временное отсутствие в Европе не должно стать тормозом в развитии российского футбола, — сказал Романцев. — И чем больше мы будем проводить турниров, тем шире возможности для роста новых талантов. Я уже упоминал Англию, где есть два кубка. И трибуны на этих матчах полны. Матчи последнего тура чемпионата и финал Кубка страны в «Лужниках» показали, что наш болельщик соскучился по футболу. Надо только грамотно организовать розыгрыш Кубка лиги, найти спонсоров, определить призовой фонд, выстроить календарь. Слышал, что его участники могут получить хорошие призовые в клубный бюджет, а значит, появится стимул проводить матчи в оптимальных составах. Это сделает борьбу острой и интересной.