Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:00

Романцев поддержал создание Кубка лиги

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал идею создания Кубка лиги, который призван закрыть окна в календаре, возникшие из-за отстранения российских команд от еврокубков.

— Я уже говорил о том, что наше, надеюсь, временное отсутствие в Европе не должно стать тормозом в развитии российского футбола, — сказал Романцев. — И чем больше мы будем проводить турниров, тем шире возможности для роста новых талантов. Я уже упоминал Англию, где есть два кубка. И трибуны на этих матчах полны. Матчи последнего тура чемпионата и финал Кубка страны в «Лужниках» показали, что наш болельщик соскучился по футболу. Надо только грамотно организовать розыгрыш Кубка лиги, найти спонсоров, определить призовой фонд, выстроить календарь. Слышал, что его участники могут получить хорошие призовые в клубный бюджет, а значит, появится стимул проводить матчи в оптимальных составах. Это сделает борьбу острой и интересной.

Футболисты &laquo;Рубина&raquo; делают селфи по&nbsp;ходу матча с &laquo;Уфой&raquo;. Романцев — о финале Кубка и вылете «Рубина»: «Селфи на поле? Раньше бы отправил такого фантазера к психиатру»

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Последний трофей для Месси? Придуман Суперкубок для сборных, Италия и Аргентина сыграют уже 1 июня
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат не расширят, а вернут ли Кубок лиги?
Колосков рассказал о критериях отбора стадиона на Суперкубок России
Победитель БЕТСИТИ Кубка России-2022/23: «Спартак» повторит подвиг?
Бабаев сообщил, что обсуждается два формата Кубка лиги
Ашот Хачатурянц заявил, что у РПЛ пока нет спонсора
Хачатурянц заявил, что мораторий на вылет не будет обсуждаться до Исполкома РФС
Владислав Радимов: «В следующем сезоне будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнет мысль: «Жаль, что нет Дзюбы»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Романцев считает, что Дзюба еще может заиграть в Европе
Романцев высказался о возможном возвращении Черчесова в «Спартак»
«Нижний Новгород» не стал продлевать контракт с Кержаковым
Чичерин: «Тамбов» мне должен около 6 миллионов рублей. Но я эти деньги никогда не увижу»
Бывший защитник «Динамо» Чичерин рассказал о скандальном уходе из клуба
В России вступил в силу закон о Fan ID
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» не стал продлевать контракт с Кержаковым

«Факел» объявил об уходе пяти футболистов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости