«Факел» объявил об уходе пяти футболистов

«Факел» объявил об уходе из команды пяти футболистов.

Как сообщает пресс-служба клуба, Андрей Никитин, Сергей Ещенко и Дэнис Файзуллин покидают команду из-за завершения сроков арендного соглашения. Андрей Разборов и Владимир Дядюн — в связи с истечением сроков контрактов.

В сезоне-2021/22 Олимп ФНЛ «Факел» занял 2-е место, набрав 74 очка в 38 турах. Воронежский клуб вышел напрямую в Тинькофф РПЛ.