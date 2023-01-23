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Сегодня, 11:30

Барков уверен, что «Балтика» готова играть в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий калининградской «Балтики» Дмитрий Барков поделился мнением о текущем положении команды в турнирной таблице Первой лиги.

«Не давит ли лидерство от того, что «Балтика» впервые за 25 лет близка к выходу в РПЛ? Мы вообще об этом не думаем. Пока даже вслух внутри команды не произносим, что мы впереди. Все может перевернуться за два тура, а впереди 14 игр. Мы просто очень соскучились по работе. Мы здорово провели концовку первой части сезона, и сейчас все нацелены на то, чтобы решить задачу по выходу «Балтики» в Премьер-лигу. У нас есть опытные ребята и те, кто уже выступал на высшем уровне. При нынешнем уровне Премьер-лиги мы готовы уверенно играть там. Нам бы потребовалось пару туров, чтобы привыкнуть к скоростям, а дальше мы бы были бы не ниже первой десятки команд, а, возможно, и выше», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.

После 20 туров «Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/barkov-baltika-gotova-igrat-v-rpl-dazhe-bez-usileniya-my-byli-by-ne-nizhe-pervoi-desyatki-222030/
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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