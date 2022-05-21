Генсек РФС Алаев: «Я категорически против расширения РПЛ до 18 команд»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент ФНЛ Александр Алаев заявил, что выступает против расширения РПЛ.

«В повестке исполкома РФС будет несколько вариантов реформы лиги, в том числе и с расширением РПЛ до 18 команд. Я категорически против этого, — приводит «Чемпионат» слова Алаева. — Да, такое можно рассматривать в принципе, но это не делается, когда идет последний тур».

В субботу, 21 мая, по итогам 30-го, заключительного тура Тинькофф чемпионата России в первый дивизион вместе с «Арсеналом» вылетел «Рубин».

«Надо жить по правилам, соблюдать регламент. Если такое решение будет принято, надо экономически его обосновать. Расширение влечет за собой большие изменения, такое решение повлияет на всю экосистему футбола. Надо иметь под него финансовые расчеты. Оно должно быть принято заранее, быть подготовленным, плюс заранее должны быть утверждены регламенты», — подчеркнул Алаев.