Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Динамо» планирует продавать пиво на ближайшем домашнем матче против «Сочи».

«Главное, чтобы водку к пиву не стали продавать! Люди должны уметь дозировать пиво. Кому-то и половину бокала хватит, а кому-то и трех мало. Пусть тогда и систему туалетов улучшат! А то будет у нас не футбол, а пивная. Нужно сделать это организованно, чтобы было культурное потребление. Нужно уметь дозировать», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.