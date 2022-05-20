«Урал» общается лично с Бабаевым по трансферу Помазуна из ЦСКА

«Урал» пытается сохранить голкипера ЦСКА Илью Помазуна, который выступает за команду на правах аренды.

По данным Metaratings.ru, переговоры руководство екатеринбургского клуба ведет напрямую с генеральным директором красно-синих Романом Бабаевым. Окончательное решение по игроку еще не принято, но не исключено, что все случится еще до конца мая.

25-летний голкипер в июне 2021 года во второй раз перешел в «Урал» на правах аренды. За это время он провел 25 игр за клуб из Екатеринбурга в РПЛ, в которых пропустил 29 мячей.

На данный момент «Урал» имеет в активе 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.