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«Урал» общается лично с Бабаевым по трансферу Помазуна из ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Урал» пытается сохранить голкипера ЦСКА Илью Помазуна, который выступает за команду на правах аренды.

По данным Metaratings.ru, переговоры руководство екатеринбургского клуба ведет напрямую с генеральным директором красно-синих Романом Бабаевым. Окончательное решение по игроку еще не принято, но не исключено, что все случится еще до конца мая.

25-летний голкипер в июне 2021 года во второй раз перешел в «Урал» на правах аренды. За это время он провел 25 игр за клуб из Екатеринбурга в РПЛ, в которых пропустил 29 мячей.

На данный момент «Урал» имеет в активе 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/ural-obshchaetsya-po-transferu-pomazuna-iz-tsska-lichno-s-babaevym-1271260/
Илья Помазун
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