Джикия приехал на тренировку на «Волге»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия приехал на командную тренировку на автомобиле ГАЗ-3102 «Волга», в народе известном как «ноль вторая».

В 80-х годах автомобиль использовался преимущественно как служебный транспорт советской номенклатуры.

В турнирной таблице Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 10-е место с 38 очками.

В заключительном туре чемпионата России красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч состоится 21 мая. Начало — в 17.00 мск.