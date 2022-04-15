Талалаев: «Мне моя команда сегодня понравилась»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2).

– С победой «Динамо». Мне моя команда сегодня понравилась. В первом тайме мы были поострее по моментам. В паровом тайме выполняли требования, а во втором ошиблись и получили гол. Федя Смолов, мой воспитанник, хорошо исполнил. Второй гол забрал у нас шансы на победу. Вы ждете огненные комментарии по судейству, но их не будет.

– Почему качество игры «Ахмата» не переходит в результат?

– Если бы я знал причину, мы бы так не играли. Ищем, разбираемся.

«Динамо» набрало 52 очка и сравнялось с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом». Однако у питерцев есть матч в запасе.

Грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем тура РПЛ «Ахмат» сыграет с «Сочи» 23 апреля.