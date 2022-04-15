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Талалаев: «Мне моя команда сегодня понравилась»

Талалаев подвел итоги матча против «Динамо»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2).

– С победой «Динамо». Мне моя команда сегодня понравилась. В первом тайме мы были поострее по моментам. В паровом тайме выполняли требования, а во втором ошиблись и получили гол. Федя Смолов, мой воспитанник, хорошо исполнил. Второй гол забрал у нас шансы на победу. Вы ждете огненные комментарии по судейству, но их не будет.

– Почему качество игры «Ахмата» не переходит в результат?

– Если бы я знал причину, мы бы так не играли. Ищем, разбираемся.

«Динамо» набрало 52 очка и сравнялось с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом». Однако у питерцев есть матч в запасе.

Грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем тура РПЛ «Ахмат» сыграет с «Сочи» 23 апреля.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Рубин

П1

26%

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16%

1.75

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
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1.84

П1

18%

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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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Дмитрий Полоз

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Динамо

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Локомотив

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Зенит

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