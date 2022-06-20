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Гендиректор «Нижнего Новгорода» рассказал, почему клуб решил назначить Галактионова

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в интервью «СЭ» рассказал, почему клуб решил назначить на пост главного тренера Михаила Галактионова.

— Не меньшее удивление, чем расставание с Кержаковым, вызвало и то, что его сменил Михаил Галактионов, больше известный по работе с молодежью. Не подумывали о приглашении кого-то из иностранных тренеров?
— Мы хоть и стараемся идти в ногу со временем, но в данном случае рассматривали кандидатуры только отечественных тренеров или специалистов из ближнего зарубежья. Долго анализировали, обсуждали самые разные варианты, и в итоге выбор пал на Галактионова. Да, он молодой специалист, но у него уже есть опыт работы на европейском уровне вместе с молодежной сборной России. В свое время проходил стажировку в «Аяксе», ПСВ, «Фейеноорде», «Лансе», внимательно следит за всем происходящим в мировом футболе, изучает все новое в развитии игры. Все это он стремится применять в своей работе.
— Недавно Вячеслав Колосков, комментируя приход Галактионова в ваш клуб, заметил, что его главный недостаток — отсутствие опыта работы на таком уровне.
— Мы это тоже учитывали. Хотя об Игоре Осинькине, который сейчас на слуху, до прихода в «Крылья Советов» мало что знали. Да и Александр Сторожук, возглавивший недавно «Краснодар», до этого не тренировал в высшем дивизионе. А Галактионов, пусть и не так долго, но успел поработать в «Ахмате», привить команде узнаваемый стиль игры. Кстати, для Кержакова «Нижний Новгород» тоже стал первой командой на таком уровне.

Полное интервью Равиля Измайлова «СЭ» здесь

РПЛ
Молодежная сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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