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Сегодня, 10:30

Мележиков о «Спартаке»: «Я не сторонник возносить до небес после трех туров и уничтожать после двух поражений»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» высказался об игре команды в новом сезоне РПЛ.

Красно-белые проиграли в двух последних матчах «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

— Считаете ли вы, что «Зениту» проиграл Абаскаль?

— Мне некорректно обсуждать решения тренера по схеме и составу на игру.

— Можно ли назвать трансферную кампанию «Спартака» этим летом успешной?

— Оценивать результаты трансферной кампании должны акционеры, выделяющие на нее средства.

— Как бы вы оценили последние результаты команды?

— Результат на табло, но скоро будет следующая игра. Ждем ее! Я не сторонник по итогам трех туров возносить до небес, и по итогам двух проигрышей уничтожать. Я смотрю на процессы не как болельщик, а как функционер, и вижу определенные и пока еще не решенные проблемы, начало которых лежит еще в прошлом сезоне, во второй его части.

— Чем вы занимаетесь после того, как покинули команду? Какова жизнь после «Спартака»?

— Спокойная (смеется)! Теперь переживаю только в дни матчей «Спартака», а не каждый день, находясь во всех процессах клуба постоянно.

— На хобби время появилось? Вас после совместной с Малышевым пресс-конференции допрашивали, но вы так и не рассказали, какие у вас увлечения.

— Появилось время на семью и немного на себя! Это приятно!

Евгений Мележиков работал генеральным директором красно-белых с июня 2021 года, он покинул должность в июне 2023 года. Место Мележикова в «Спартаке» занял Олег Малышев.

После 5 туров «Спартак» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Ахмат». Игра пройдет 26 августа.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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