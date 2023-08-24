Мележиков о «Спартаке»: «Я не сторонник возносить до небес после трех туров и уничтожать после двух поражений»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» высказался об игре команды в новом сезоне РПЛ.

Красно-белые проиграли в двух последних матчах «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

— Считаете ли вы, что «Зениту» проиграл Абаскаль?

— Мне некорректно обсуждать решения тренера по схеме и составу на игру.

— Можно ли назвать трансферную кампанию «Спартака» этим летом успешной?

— Оценивать результаты трансферной кампании должны акционеры, выделяющие на нее средства.

— Как бы вы оценили последние результаты команды?

— Результат на табло, но скоро будет следующая игра. Ждем ее! Я не сторонник по итогам трех туров возносить до небес, и по итогам двух проигрышей уничтожать. Я смотрю на процессы не как болельщик, а как функционер, и вижу определенные и пока еще не решенные проблемы, начало которых лежит еще в прошлом сезоне, во второй его части.

— Чем вы занимаетесь после того, как покинули команду? Какова жизнь после «Спартака»?

— Спокойная (смеется)! Теперь переживаю только в дни матчей «Спартака», а не каждый день, находясь во всех процессах клуба постоянно.

— На хобби время появилось? Вас после совместной с Малышевым пресс-конференции допрашивали, но вы так и не рассказали, какие у вас увлечения.

— Появилось время на семью и немного на себя! Это приятно!

Евгений Мележиков работал генеральным директором красно-белых с июня 2021 года, он покинул должность в июне 2023 года. Место Мележикова в «Спартаке» занял Олег Малышев.

После 5 туров «Спартак» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Ахмат». Игра пройдет 26 августа.