«Динамо» анонсировало трансфер Чавеса в мексиканском стиле

«Динамо» в своем Telegram-канале анонсировало переход полузащитника Луиса Чавеса из «Пачуки». В ролике люди в традиционных мексиканских костюмах поют песню Люси Чеботиной «Солнце Монако».

«Музыка для хорошего настроения — ставьте на репит и наслаждайтесь в ожидании важного события», — подписано видео.

22 августа агент заявлял, что Чавес может прилететь в Москву в четверг или пятницу. По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.