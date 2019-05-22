Бывший гендиректор "Динамо" Муравьев требует от клуба более 2 миллионов рублей

Бывший генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев обратился в суд с требованием взыскать с клуба более 2 миллионов рублей за досрочное расторжение трудового договора. Судебное заседание назначено на 17 июня.

– Муравьев просит взыскать с АО "ФК "Динамо-Москва" денежную компенсацию в сумме 2 миллиона 400 тысяч руб. за досрочное расторжение трудового договора, а также взыскать в пользу истца проценты по ст. 236 ТК РФ за несвоевременную выплату компенсации за досрочное расторжение трудового договора по день фактического расчета, – приводит агентство "Москва" слова пресс-секретаря Савеловского суда Марии Михайловой.

Муравьев занял пост гендиректора "Динамо" в сентябре 2016 года. В середине марта 2018-го члены совета директоров приняли решение о досрочном прекращении его полномочий.

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