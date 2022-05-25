Червиченко прокомментировал уход полузащитника Оздоева из «Зенита»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил уход полузащитника Магомеда Оздоева из питерского «Зенита».
«Можно сказать в принципе, что это не очень звездный игрок, но неплохой. Я думаю, что во всех таких вещах очень важно, сколько игрок в принципе для себя видит заработка. Все зависит от суммы. Он может пригодиться в любой команде. Но вопрос исключительно в том, какой клуб может потянуть его потребности. Если запросы будут не очень большие, думаю, что построится очередь. Если же сумма будет на уровне зенитовской зарплаты, думаю, что желающие вряд ли найдутся.
Может быть, такое мог себе позволить «Рубин», но он сейчас вылетел. И вряд ли Оздоев хочет в первую лигу. Хотя есть еще бесконтрольные денежные ресурсы в «Локомотиве», в принципе клуб может так чудить на трансферном рынке и в части выдачи зарплат. Тоже вполне возможно», — сказал Червиченко «ВсеПроСпорт».
Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года и стал с клубом четырехкратным чемпионом России. С сине-бело-голубыми он также завоевал Кубок и два Суперкубка России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0