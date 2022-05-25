Червиченко прокомментировал уход полузащитника Оздоева из «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил уход полузащитника Магомеда Оздоева из питерского «Зенита».

«Можно сказать в принципе, что это не очень звездный игрок, но неплохой. Я думаю, что во всех таких вещах очень важно, сколько игрок в принципе для себя видит заработка. Все зависит от суммы. Он может пригодиться в любой команде. Но вопрос исключительно в том, какой клуб может потянуть его потребности. Если запросы будут не очень большие, думаю, что построится очередь. Если же сумма будет на уровне зенитовской зарплаты, думаю, что желающие вряд ли найдутся.

Может быть, такое мог себе позволить «Рубин», но он сейчас вылетел. И вряд ли Оздоев хочет в первую лигу. Хотя есть еще бесконтрольные денежные ресурсы в «Локомотиве», в принципе клуб может так чудить на трансферном рынке и в части выдачи зарплат. Тоже вполне возможно», — сказал Червиченко «ВсеПроСпорт».

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года и стал с клубом четырехкратным чемпионом России. С сине-бело-голубыми он также завоевал Кубок и два Суперкубка России.