«Судье не пристало носить с собой старые обиды. Не бывало случая, чтобы я не пожимал тренеру руку». Ирматов о Мешкове, который не пожал руку Слуцкому
Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру отреагировал на то, что российский рефери Виталий Мешков не пожал руку главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.
— Следили ли за противостоянием между российским судейским корпусом и одним из самых титулованных тренеров страны Леонидом Слуцким?
— Если честно, нет. А что там было?
— Началось давно, когда он в детской телепрограмме довольно жестко пошутил про судей, и они обиделись, потребовали извинений. Слуцкий каяться не стал, и ситуация до конца не заигралась. В прошлом сезоне Виталий Мешков отказался пожать протянутую Слуцким руку. Недавно этого арбитра снова назначили на матч команды Слуцкого — и вновь скандал. Тренер опять обрушился на судей, а судейский начальник Ашот Хачатурянц признал, что было ошибкой назначать Мешкова на эту игру с учетом такой истории их взаимоотношений.
— В моей карьере было очень много моментов, когда я ошибался и могла получиться словесная перепалка с тренерами. Но мы профессионалы и не должны выносить свое личное отношение к тому или иному человеку на публику. Если что-то произошло в предыдущей игре, никогда это не держал в голове, всегда оставлял за пределами поля. И в таких случаях со стороны тренера тоже будет уважение и понимание.
Мы профессионалы и никогда не ошибаемся умышленно. Все эмоции понятны, я тоже был футболистом и тренером. И к таким их проявлениям всегда старался относиться с пониманием. Случаев, чтобы я не пожал кому-то на поле руку, не было никогда.
— Мешков поступил непрофессионально?
— Судья всегда должен быть дипломатом, и ему не пристало носить с собой старые обиды. Каждая игра — это новая история. В жизни можно не общаться, но прилюдно, на поле, надо вести себя по-другому, с уважением, в духе fair play. Если со стороны судей уважения не будет, это сильно повлияет на их имидж.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
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Гамид Агаларов
Уфа
|16
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Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
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Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0