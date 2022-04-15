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«Судье не пристало носить с собой старые обиды. Не бывало случая, чтобы я не пожимал тренеру руку». Ирматов о Мешкове, который не пожал руку Слуцкому

Арбитр Ирматов заявил, что всегда пожимал руку тренерам
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру отреагировал на то, что российский рефери Виталий Мешков не пожал руку главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

— Следили ли за противостоянием между российским судейским корпусом и одним из самых титулованных тренеров страны Леонидом Слуцким?

— Если честно, нет. А что там было?

— Началось давно, когда он в детской телепрограмме довольно жестко пошутил про судей, и они обиделись, потребовали извинений. Слуцкий каяться не стал, и ситуация до конца не заигралась. В прошлом сезоне Виталий Мешков отказался пожать протянутую Слуцким руку. Недавно этого арбитра снова назначили на матч команды Слуцкого — и вновь скандал. Тренер опять обрушился на судей, а судейский начальник Ашот Хачатурянц признал, что было ошибкой назначать Мешкова на эту игру с учетом такой истории их взаимоотношений.

— В моей карьере было очень много моментов, когда я ошибался и могла получиться словесная перепалка с тренерами. Но мы профессионалы и не должны выносить свое личное отношение к тому или иному человеку на публику. Если что-то произошло в предыдущей игре, никогда это не держал в голове, всегда оставлял за пределами поля. И в таких случаях со стороны тренера тоже будет уважение и понимание.

Мы профессионалы и никогда не ошибаемся умышленно. Все эмоции понятны, я тоже был футболистом и тренером. И к таким их проявлениям всегда старался относиться с пониманием. Случаев, чтобы я не пожал кому-то на поле руку, не было никогда.

— Мешков поступил непрофессионально?

— Судья всегда должен быть дипломатом, и ему не пристало носить с собой старые обиды. Каждая игра — это новая история. В жизни можно не общаться, но прилюдно, на поле, надо вести себя по-другому, с уважением, в духе fair play. Если со стороны судей уважения не будет, это сильно повлияет на их имидж.

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 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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