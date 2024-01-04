Корнеев считает, что Абаскаль не сможет доработать до конца сезона в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил «СЭ» на вопрос о перспективах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, что Абаскаль не сможет доработать в «Спартаке» до конца нынешнего сезона», — сказал Корнеев «СЭ».

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

«Спартак» занимает пятое место в таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.