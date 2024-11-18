Павлюченко: «Было бы здорово, если бы Кордоба минувшим летом перешел в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, кого считает лучшим форвардом в РПЛ.

«На сегодняшний день Кордоба — лучший нападающий РПЛ. Есть, конечно, еще Батраков, который вообще не нападающий, но игрок забивной. Если же брать только форвардов, то, безусловно, Кордоба. Было бы здорово, если бы Кордоба минувшим летом перешел в «Спартак». Если смотреть по тому уровню, который он сейчас показывает, то, конечно, он принес бы пользу красно-белым. Он очень качественный футболист», — цитирует Павлюченко Legalbet.

По информации СМИ, в минувшее трансферное окно форвард «Краснодара» Джон Кордоба мог перейти в «Спартак» за 16 миллионов евро, но игрок и московский клуб не смогли договориться по зарплате.

В начале ноября 31-летний колумбийский футболист продлил контракт с «быками» до лета 2027 года.