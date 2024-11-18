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Сегодня, 18:15

Павлюченко: «Было бы здорово, если бы Кордоба минувшим летом перешел в «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, кого считает лучшим форвардом в РПЛ.

«На сегодняшний день Кордоба — лучший нападающий РПЛ. Есть, конечно, еще Батраков, который вообще не нападающий, но игрок забивной. Если же брать только форвардов, то, безусловно, Кордоба. Было бы здорово, если бы Кордоба минувшим летом перешел в «Спартак». Если смотреть по тому уровню, который он сейчас показывает, то, конечно, он принес бы пользу красно-белым. Он очень качественный футболист», — цитирует Павлюченко Legalbet.

По информации СМИ, в минувшее трансферное окно форвард «Краснодара» Джон Кордоба мог перейти в «Спартак» за 16 миллионов евро, но игрок и московский клуб не смогли договориться по зарплате.

В начале ноября 31-летний колумбийский футболист продлил контракт с «быками» до лета 2027 года.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Манфред Угальде

Спартак

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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 6
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