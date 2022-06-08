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Шишкин оценил игру «Локомотива» в сезоне-2021/22

Владимир Пушкарев
,  
Мария Куцубеева
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, ныне играющий за «Знамя», поделился впечатлениями об игре «Локомотива» в этом сезоне.

— Как бы вы оценили сезон для «Локомотива», учитывая его ранний вылет из БЕТСИТИ Кубка России?

— Я уже сказал, что «Спартак» лихорадит, а их ["Локомотив"] лихорадит больше. Очень много изменений, особенно внутренних: смена руководства, ушло много игроков. Непонятно, куда движется клуб. Говорят, что ставка на молодых, а потом их начинают продавать. Непонятна структура клуба. Сколько лет я провел в этом клубе, который всегда старался бороться за высокие места.

35-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2010 по 2017 год.

«Локомотив» в текущем сезоне Тинькофф РПЛ финишировал на шестом месте.

Роман Шишкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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Краснодар

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И К Ж
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