Шишкин оценил игру «Локомотива» в сезоне-2021/22

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, ныне играющий за «Знамя», поделился впечатлениями об игре «Локомотива» в этом сезоне.

— Как бы вы оценили сезон для «Локомотива», учитывая его ранний вылет из БЕТСИТИ Кубка России?

— Я уже сказал, что «Спартак» лихорадит, а их ["Локомотив"] лихорадит больше. Очень много изменений, особенно внутренних: смена руководства, ушло много игроков. Непонятно, куда движется клуб. Говорят, что ставка на молодых, а потом их начинают продавать. Непонятна структура клуба. Сколько лет я провел в этом клубе, который всегда старался бороться за высокие места.

35-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2010 по 2017 год.

«Локомотив» в текущем сезоне Тинькофф РПЛ финишировал на шестом месте.