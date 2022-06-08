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Агент Барриоса: «Интерес «Бетиса» — фейк. Вильмар по-прежнему сосредоточен на «Зените»

Агент Барриоса опроверг информацию об интересе «Бетиса» к полузащитнику
Карен Саркисян
Корреспондент
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал информацию об интересе «Бетиса» к его клиенту.

Ранее сообщалось, что клуб из Севильи рассматривает 28-летнего колумбийца в качестве замены полузащитнику Гидо Родригесу.

«Интерес «Бетиса» — это очередной фейк, — приводит слова Поссо Sport24. — Сейчас никаких предложений нет. Мы ни с кем не ведем переговоры. Вильмар по-прежнему сосредоточен на «Зените».

В прошедшем сезоне Барриос принял участие в 37 матчах за «Зенит» и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-08-agent-barriosa-betis-eto-feyk-vilmar-sosredotochen-na-zenite
Вильмар Барриос
ФК Бетис
ФК Зенит
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
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 4 : 0
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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 23 1 4
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