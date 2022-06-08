Агент Барриоса опроверг информацию об интересе «Бетиса» к полузащитнику

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал информацию об интересе «Бетиса» к его клиенту.

Ранее сообщалось, что клуб из Севильи рассматривает 28-летнего колумбийца в качестве замены полузащитнику Гидо Родригесу.

«Интерес «Бетиса» — это очередной фейк, — приводит слова Поссо Sport24. — Сейчас никаких предложений нет. Мы ни с кем не ведем переговоры. Вильмар по-прежнему сосредоточен на «Зените».

В прошедшем сезоне Барриос принял участие в 37 матчах за «Зенит» и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.