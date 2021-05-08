«Благодаря ему сильно прибавил». Соболев поблагодарил Тедеско
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поблагодарил главного тренера команды Доменико Тедеско. По словам форварда сборной России, при немецком специалисте он прибавил в игровом мышлении.
«Именно при Доменико я пришел в «Спартак». Знаю, что он хотел видеть меня в команде. За это могу сказать ему огромное спасибо. Если бы не Тедеско, то я бы здесь и не оказался. Благодаря ему сильно прибавил в футбольном мышлении: у него агрессивные и интенсивные тренировки, приходится начинать думать быстрее», — цитирует Соболева сайт «Спартака».
Соболев выступает за красно-белых с января 2020 года. 24-летний нападающий провел за команду 35 матчей и забил 17 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-05-08-aleksandr_sobolev_my_obyazany_vyigrat_dva_etikh_finala/
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