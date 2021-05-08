«Благодаря ему сильно прибавил». Соболев поблагодарил Тедеско

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поблагодарил главного тренера команды Доменико Тедеско. По словам форварда сборной России, при немецком специалисте он прибавил в игровом мышлении.

«Именно при Доменико я пришел в «Спартак». Знаю, что он хотел видеть меня в команде. За это могу сказать ему огромное спасибо. Если бы не Тедеско, то я бы здесь и не оказался. Благодаря ему сильно прибавил в футбольном мышлении: у него агрессивные и интенсивные тренировки, приходится начинать думать быстрее», — цитирует Соболева сайт «Спартака».

Соболев выступает за красно-белых с января 2020 года. 24-летний нападающий провел за команду 35 матчей и забил 17 голов.