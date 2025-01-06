Мостовой: «Соболев может выстрелить во второй части сезона, глупо его травить»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев может проявить себя во второй части сезона.

«Соболев может выстрелить во второй части сезона. У него не сложился период после перехода в новый клуб, такое бывает. Но это по-прежнему игрок высокого класса. Глупо его сейчас травить. Пример Угальде уже показал, что не стоит делать преждевременных выводов», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. 27-летний футболист отметился 2 голами и 1 результативной передачей за сине-бело-голубых в FONBET Кубке России, в РПЛ на его счету нет результативных действий в нынешнем сезоне.