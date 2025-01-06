Агент Адриэлсона заявил об интересе к игроку со стороны двух российских клубов
Футбольный агент Леонардо Корначини заявил, что к защитнику «Лиона» Адриэлсону проявляют интерес два российских клуба. Однако футболист пока не принял окончательного решения.
«Два российских клуба заинтересованы в Адриэлсоне. Посмотрим, что произойдет в следующие дни», — цитирует Корначини «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что в 26-летнем бразильце заинтересован ЦСКА.
В нынешнем сезоне Адриэлсон провел один матч в составе «Лиона». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|- : -
|1.03
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|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
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|
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|1.03
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|
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|2.03
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Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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Мирлинд Даку
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Бителло
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