Агент Адриэлсона заявил об интересе к игроку со стороны двух российских клубов

Футбольный агент Леонардо Корначини заявил, что к защитнику «Лиона» Адриэлсону проявляют интерес два российских клуба. Однако футболист пока не принял окончательного решения.

«Два российских клуба заинтересованы в Адриэлсоне. Посмотрим, что произойдет в следующие дни», — цитирует Корначини «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в 26-летнем бразильце заинтересован ЦСКА.

В нынешнем сезоне Адриэлсон провел один матч в составе «Лиона». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.