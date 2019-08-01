Бывший форвард "Сент-Этьена" уверен, что Кабелла перешел в "Краснодар" из-за денег

Бывший форвард "Сент-Этьена" Лоик Шаверья раскритиковал переход в "Краснодар" полузащитника Реми Кабелла. Он уверен - все дело в деньгах.

- Я разочарован поведением Кабелла. Ехать в "Краснодар", когда полным ходом продолжается предсезонная подготовка... Это из-за денег,- цитирует Шаверья But Football Club. - Мы видим, как он "любит" "Сент-Этьен". Для него достаточно хорошего финансового предложения, чтобы собрать вещи и уехать. Извините, но для меня это наемничество.

29-летний Реми Кабелла в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Сент-Этьен" и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

Реми Кабелла: "Краснодар" сделал предложение, от которого нельзя было отказаться"