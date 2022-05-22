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Сегодня, 13:58

Бывший директор «Зенита» сомневается в том, что Дзюба продолжит карьеру в другом топ-клубе России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини сомневается в том, что нападающий Артем Дзюба продолжит карьеру в другом российском топ-клубе после ухода из петербуржской команды.

«Дзюба — хороший игрок, и он очень важен для России, для «Зенита», поэтому мне жаль, что он покидает этот клуб. Я думаю, что Дзюба не сможет играть в другом топ-клубе России. Я думаю, он должен делать то, что лучше для его будущего. Если он хочет играть в Лиге Чемпионов, я поддерживаю его выбор уйти, особенно в европейский клуб. Переход в другой клуб очень хороший и очень важный поступок. Я думаю, «Зенит» очень благодарен ему за работу и титулы в России», — приводит «РБК Спорт» слова Чинквини.

Сегодня, 22 мая Дзюба объявил, что уходит из «Зенита», за который выступал с июля 2015 года.

33-летний россиянин покинет команду на правах свободного агента, контракт форварда действует до конца июня 2022 года.

Источник: https://sportrbc.ru/news/628a04c29a79476e4d5f5cc1

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Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Оресте Чинквини
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Дмитрий Полоз

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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