Бывший директор «Зенита» сомневается в том, что Дзюба продолжит карьеру в другом топ-клубе России

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини сомневается в том, что нападающий Артем Дзюба продолжит карьеру в другом российском топ-клубе после ухода из петербуржской команды.

«Дзюба — хороший игрок, и он очень важен для России, для «Зенита», поэтому мне жаль, что он покидает этот клуб. Я думаю, что Дзюба не сможет играть в другом топ-клубе России. Я думаю, он должен делать то, что лучше для его будущего. Если он хочет играть в Лиге Чемпионов, я поддерживаю его выбор уйти, особенно в европейский клуб. Переход в другой клуб очень хороший и очень важный поступок. Я думаю, «Зенит» очень благодарен ему за работу и титулы в России», — приводит «РБК Спорт» слова Чинквини.

Сегодня, 22 мая Дзюба объявил, что уходит из «Зенита», за который выступал с июля 2015 года.

33-летний россиянин покинет команду на правах свободного агента, контракт форварда действует до конца июня 2022 года.