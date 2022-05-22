Зеленов прокомментировал желание Ларссона разорвать контракт со «Спартаком»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова нападающего Джордана Ларссона, играющего в аренде в АИК, о том, что он не хочет возвращаться в российский клуб. Форвард намерен в одностороннем порядке разорвать контракт с красно-белыми.

«Обо всех решениях, которые касаются контрактов, мы сообщим после завершения сезона», — сказал Зеленов.

В начале апреля 2022 года футболист приостановил карьеру и перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году.