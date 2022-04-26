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Бывший директор «Спартака» по связям с общественностью Фетисов рассказал, как Федун заступался за фанатов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов вспомнил, как владелец клуба Леонид Федун заступался за болельщиков, которых задержали после фаер-шоу в июне 2020 года.

«Сильнее всего на успешный исход того дела повлияло то, что сам Леонид Федун вписался за болельщиков. Он держал связь со всеми, кто мог повлиять на ситуацию. Федун максимально включился в ее разрешение.
Главной задачей было не допустить заведения уголовных дел — в том числе в той истории, когда фанаты якобы перекрыли проезжую часть. Не секрет, что его часто критиковали и критикуют. Но в тот момент он получил ответную поддержку не только активной части, а от всех болельщиков «Спартака», — цитирует РБК Спорт Фетисова.

20 июня 2020 года полиция задержала болельщиков «Спартака», провожавших команду на игру против тульского «Арсенала» (3:2). Фанаты использовали баннеры и пиротехнику возле домашнего стадиона красно-белых. После этого «Спартак» обратился к правоохранительным органам с просьбой прекратить уголовное преследование болельщиков, отдельное письмо на имя заместителя министра МВД написал Леонид Федун. В результате никто из фанатов не получил наказание в виде тюремного заключения, часть из них получила штрафы.

Источник: https://sportrbc.ru/news/626710f99a7947c1f907ddbe?from=newsfeed
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Леонид Федун
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