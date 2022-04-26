Геннадий Орлов: «Чистяков играет на прямых ногах, нет школы»

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Краснодаром» (3:1) раскритиковал центральных защитников питерской команды.

— Конечно, «Зенит» превзошел «Краснодар» по количеству голевых моментов, — отметил Орлов. — Но я должен сказать следующее: «Зенит» хорош тогда, когда быстро начинает атаку. Сегодня мы этого не увидели. Почему? Два центральных защитника — Чистяков, Алип — не умеют сделать первый пас, более-менее похожий на острый... Просто не обучены этому. Поэтому все замедлялось.

При этом нужно отметить Кузяева, который действовал справа в обороне. Он провел матч на самом высоком уровне. Нагнетал, был полезен. Если бы еще и забил, а шанс имелся, то это был бы его день. А вот Дуглас Сантос, который играл слева, пока еще не готов физически. Не хватает ему что-то свежести.

К Чистякову, к сожалению, немало вопросов. Ну нет у него школы игры в обороне. Почему в России нет классных центральных защитников? Загадка... Чистяков все время стоит на прямых ногах, а не на полусогнутых... Ну разве можно сравнить его и Алипа с Ловреном, Ивановичем и Ракицким?

Чистяков и Алип не способны выполнять диагонали. Перепасовывают друг другу или отдают ближнему. Видимо, настолько зажаты и закомплексованы, что даже не пытаются обострить.