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Геннадий Орлов: «Чистяков играет на прямых ногах, нет школы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Краснодаром» (3:1) раскритиковал центральных защитников питерской команды.

— Конечно, «Зенит» превзошел «Краснодар» по количеству голевых моментов, — отметил Орлов. — Но я должен сказать следующее: «Зенит» хорош тогда, когда быстро начинает атаку. Сегодня мы этого не увидели. Почему? Два центральных защитника — Чистяков, Алип — не умеют сделать первый пас, более-менее похожий на острый... Просто не обучены этому. Поэтому все замедлялось.

При этом нужно отметить Кузяева, который действовал справа в обороне. Он провел матч на самом высоком уровне. Нагнетал, был полезен. Если бы еще и забил, а шанс имелся, то это был бы его день. А вот Дуглас Сантос, который играл слева, пока еще не готов физически. Не хватает ему что-то свежести.

К Чистякову, к сожалению, немало вопросов. Ну нет у него школы игры в обороне. Почему в России нет классных центральных защитников? Загадка... Чистяков все время стоит на прямых ногах, а не на полусогнутых... Ну разве можно сравнить его и Алипа с Ловреном, Ивановичем и Ракицким?

Чистяков и Алип не способны выполнять диагонали. Перепасовывают друг другу или отдают ближнему. Видимо, настолько зажаты и закомплексованы, что даже не пытаются обострить.

Артем Дзюба в&nbsp;матче против &laquo;Алании&raquo; в&nbsp;БЕТСИТИ Кубке России. «Зачем Семак поставил Дзюбу против «Алании»? Он не прессингует. А «Спартак» — в тупике». Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром»

Дмитрий Чистяков
Геннадий Орлов
0
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
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