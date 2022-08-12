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Сегодня, 21:05

Бувач — о Карцеве: «Эден — настоящий атлет с великолепной техникой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач рассказал о сильных сторонах полузащитника Эден Карцева.

«Эден — настоящий атлет с великолепной техникой, большим желанием прогрессировать и достигать высоких целей в карьере. Мы уверены, что ему не потребуется много времени, чтобы влиться в коллектив. Карцев поможет нам играть более стабильно и сбалансировано», — приводит слова Бувача сайт москвичей.

22-летний футболист арендован бело-голубыми у клуба «Маккаби» из Нетаньи с эксклюзивной опцией выкупа.

В скором времени «Динамо» подпишет контракт с опорным полузащитником сборной Израиля, за которую он провел три игры.

Источник: https://fcdm.ru/news/zelko-buvac-karcev-pomozet-nam-igrat-bolee-stabilno-i-sbalansirovanno
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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