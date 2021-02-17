Бывший аналитик «Зенита» Васюхин вошел в штаб «Рубина»

Как ранее сообщал «СЭ», тренер-аналитик Никита Васюхин перешел в «Рубин». Об этом 17 февраля информирует официальный Twitter казанского клуба. Вместе с российским специалистом команду также пополнил программист Артем Егоров.

«Добро пожаловать!» — написано в сообщении «Рубина».

Васюхин вместе с Егоровым будут помогать тренерскому штабу и селекционному отделу «Рубина». Оба ранее работали в «Зените».

«Зенит» с 41 баллом лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Рубин» — 28 очков и 9-я строчка.