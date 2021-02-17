Все судьи РПЛ сдали тесты по физподготовке

Сегодня на сборе в Сочи, который продолжится до 19 февраля, все арбитры РПЛ успешно прошли тесты по физической подготовке. Результат хороший: раньше случалось, что кто-то сходил с дистанции, получал травму или не укладывался в норматив.

В отличие от прошлых лет, когда судей и инспекторов собирали в Турции, в этот раз подготовка и сдача экзаменов прошла в России.

Завтра в Сочи с журналистами ведущих СМИ встретится глава департамента судейства Виктор Кашшаи. Также, если позволят погодные условия, пройдет футбольный матч с участием судей и журналистов.

(Александр Бобров)