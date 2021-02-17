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Полузащитник «Краснодара» Сперцян будет играть за сборную Армении

19:21
Эдуард Сперцян. Фото ФК «Краснодар».
Эдуард Сперцян. Фото ФК «Краснодар».
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вызван на мартовские матчи сборной Армении в рамках отборочных матчей на ЧМ-2022, сообщает 17 февраля пресс-служба национальной команды.

Сборная Армении сыграет в рамках квалификации против Лихтенштейна (25 марта), Исландии (28 марта) и Румынии (31 марта).

20-летний Сперцян в текущем сезоне провел за «Краснодар» 5 матчей в РПЛ. Он также забил 12 голов в 21 встрече за «Краснодар-2» в ФНЛ.

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