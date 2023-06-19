Бывший адвокат Кокорина заявила, что у России нет перед Нидерландами обязательств по экстрадиции Промеса

Адвокат Татьяна Стукалова, представлявшая интересы форварда Александра Кокорина три года назад, рассказала, обязана ли Россия выдавать Нидерландам осужденного на 1,5 года нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Его осудило голландское правосудие. Законы Российской Федерации никаким образом не связаны с Нидерландами. Никакого правового сотрудничества с этим государством у России нет. В данном случае нужна будет целая процедура по экстрадиции гражданина. Для этого голландской стороне надо будет сделать запрос в Россию. У России будет право решать, экстрадировать человека или нет. Поэтому, пока с той стороны ничего не произошло, у России никаких обязательств перед Нидерландами нет. Кроме того, если он гражданин Голландии, сейчас он сам должен решать, ехать ему на родину или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Стукаловой.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.