Бюджет «Урала» в следующем сезоне останется на прежнем уровне
25 июня 2020, 19:40
В Екатеринбурге прошел совет директоров «Урала» с участием губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается на официальном сайте клуба.
По итогам совещания принято решение сохранить прежнюю структуру бюджета клуба. В следующем сезоне бюджет клуба останется на прежнем уровне, что и в сезоне-2019/20.
На данный момент «Урал» после 23 матчей в РПЛ занимает 12-е место в турнирной табоице, имея в своем активе 25 очков.
Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/klub/itogi-zasedaniya-soveta-direktorov-fk-ural20
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