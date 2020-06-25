Бюджет «Урала» в следующем сезоне останется на прежнем уровне

В Екатеринбурге прошел совет директоров «Урала» с участием губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается на официальном сайте клуба.

По итогам совещания принято решение сохранить прежнюю структуру бюджета клуба. В следующем сезоне бюджет клуба останется на прежнем уровне, что и в сезоне-2019/20.

На данный момент «Урал» после 23 матчей в РПЛ занимает 12-е место в турнирной табоице, имея в своем активе 25 очков.