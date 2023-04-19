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Сегодня, 15:30

Быстров о матче «Торпедо» — «Спартак»: «Люди после финального свистка поехали в больницу с инфарктами!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Матч «Торпедо» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал матч 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Торпедо» (2:1).

— Матч «Спартака» с «Торпедо» стал самым событийным в этом туре: три удаления, три пенальти, попытка автозаводцев уйти с 0:2...

— Отличный матч, интересный. Но судьи напридумывали немножко. «Спартак» долго не побеждал — нужно было брать три очка. И они сделали все для этого. Видишь, дни рождения, свадьба, гулянки (речь про Гильермо Абаскаля, — Прим. «СЭ») — это выбивает из колеи. Игроки не до конца понимают, что от них требуется.

— Игра «Спартака» тебе не понравилась?

— Как может понравиться игра, когда они должны спокойно выносить «Торпедо» 5:0, а получают валидольную концовку! Люди после финального свистка поехали в больницу с инфарктами! Я выбирал игрока матча, у меня были сомнения... Хотел Литвинова выбрать — он подошел и сказал: «Пусть будет кто постарше». Терять двух футболистов основного состава перед матчем с «Краснодаром» как-то нелогично. Иногда тренеры перед важной игрой дают отдохнуть кому-то. Здесь должна была быть легкая прогулка — получилось так, что еле ноги унесли.

Красная карточка от&nbsp;судьи Кирилла Левникова в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Встреча «Спартака» с «Краснодаром» — бомба! Опять будет спорное судейство и нытье!» Мнение Быстрова

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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