Быстров: «Рошу удалили ни за что!»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ против красно-белых.

«Рошу удалили ни за что! Он побежал к ассистенту и показал то, что произошло в эпизоде с Соболевым. Футболист объясняет, почему должен включиться ВАР — если арбитр думает, что его таким образом оскорбили, то он просто дебил», — сказал Бысров «СЭ».

В матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Роши и Соболева, оба футболиста вызваны на заседание комитета.