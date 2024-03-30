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Сегодня, 19:28

«Балтика» победила «Пари НН» и прервала серию из 9 матчей без побед в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Балтика» обыграла «Пари НН» — 2:0.
Фото ФК «Пари НН»

«Балтика» дома победила «Пари НН» в матче 22-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на «Ростех Арене».

Счет в игре на 40-й минуте открыл нападающий Джоэль Фамейе. Через 3 минуты форвард Виталий Лисакович забил второй гол «Балтики».

На 86-й минуте «Пари НН» остался в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Кирилл Гоцук, который прямой ногой врезался в Фамейе. Ганского футболиста на носилках унесли за пределы поля.

«Балтика» прервала девятиматчевую серию без побед в чемпионате России (4 ничьи и 5 поражений). Команда набрала 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на 10-й строчке с 28 баллами.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Пари Нижний Новгород
Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
7
7
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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