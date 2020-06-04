Бышовец считает, что Семаку нужно построить новую команду

Известный отечественный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о новом контракте Сергея Семака с «Зенитом». Он заключен по схеме «два плюс один».

— Ему предстоит новый вызов с созданием новой команды для успешного выступления в Европе, — цитирует Бышовца «Спорт уик-энд». — Мне кажется, что для этого потребуются иные решения, чем прежде, создание условий. И, конечно, Семаку необходимо видение той команды, которая будет способна решать задачи в еврокубках.

И раньше мог представить, что он станет тренером высочайшего уровня. Выдающиеся люди могут быть в разных профессиях: режиссеры, полководцы, тренеры. Конечно, все это должно быть подкреплено содержанием внутреннего мира. Здесь надо говорить и об IQ, интеллекте. Семак неслучайно окончил школу с отличием. У нас прекрасные отношения с ним, с удовольствием вспоминаю нашу беседу на сборах, когда говорили о его работе в «Зените» в качестве помощника различных тренеров команды. У Семака достаточно хороший потенциал, он человек думающий, ищущий. Тренер — это ведь не тот, кто знает, а тот, кто постоянно находится в поиске.