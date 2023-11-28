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Перес: «Мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы»

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес высказался о своей результативности в текущем сезоне РПЛ.

«Спасибо Богу за возможность работать над собой изо дня в день на тренировках и на матчах. На позиции центрального защитника не всегда забивается много голов, поэтому это особенно приятно. Мне нравится искать возможности для создания голов — буду стараться не только выполнять свои функции защитника, но и помогать команде всевозможными способами. Не хочу менять позицию. Мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы», — цитирует Переса Metaratings.ru.

Перес перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в январе 2023 года. В этом сезоне чемпионата России 24-летний защитник провел 15 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. На данный момент «Оренбург» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/peres-ne-khochu-menyat-poziciyu-mne-nravitsya-byt-zashitnikom-i-dobavlyat-k-etomu-zabitye-goly-310017/
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РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
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