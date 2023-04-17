Бушманов заявил, что «Спартаку» по силам завоевать серебро РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил шансы «Спартака» по итогам сезона занять второе место в РПЛ.

«Думаю, что «Спартаку» по силам завоевать серебро РПЛ по итогам этого сезона. ЦСКА и «Ростов», безусловно, навяжут борьбу, но «Спартак» имеет все шансы на второе место. У команды есть поставленная игра, четкая система. Борьба будет до последнего тура, все возможно. Командам играть еще между собой. Интрига жива», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 23 туров второе место в РПЛ занимает «Ростов» с 46 очками, на третьем идет «Спартак» с 45 очками, а на четвертом — ЦСКА с 44 очками. Лидирует — «Зенит» (55 очков).