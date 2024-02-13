Бушманов заявил, что Джикия будет востребован в случает ухода из «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, что думает о будущем защитника Георгия Джикии в московском клубе.

«Несмотря на всю ситуацию, я уверен, Джикия будет востребован, это хороший защитник для РПЛ. Практически любой клуб захочет себе такого игрока. У Джикии есть мастерство, опыт. Главное, чтобы вновь появилась мотивация. Наверное, в «Спартаке» он ее потерял», — цитиурет Бушманова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. Контракт Джикии истекает летом 2024 года.