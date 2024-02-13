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13 февраля, 21:48

Бушманов заявил, что Джикия будет востребован в случает ухода из «Спартака»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, что думает о будущем защитника Георгия Джикии в московском клубе.

«Несмотря на всю ситуацию, я уверен, Джикия будет востребован, это хороший защитник для РПЛ. Практически любой клуб захочет себе такого игрока. У Джикии есть мастерство, опыт. Главное, чтобы вновь появилась мотивация. Наверное, в «Спартаке» он ее потерял», — цитиурет Бушманова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. Контракт Джикии истекает летом 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-dzhikiya-budet-vostrebovan-u-nego-est-opy-t-i-masterstvo/
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