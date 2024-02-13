Гладилин: «Стоит ли «Спартаку» каждый год всей командой окунаться в прорубь, чтобы очиститься? Нет»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, стоит ли красно-белым соблюдать традицию крещенских купаний в проруби.

«Стоит ли «Спартаку» каждый год всей командой окунаться в прорубь, чтобы очиститься? Нет, этого не надо, потому что в команде есть люди разных национальностей. Здесь должен быть у каждого индивидуальный подход, каждый сам должен решить. Всю команду затягивать не надо. Но тот, кто верит и хочет, то пускай делает. Но на своем опыте я чувствую, что происходит очищение и положительный эффект. В это надо верить. После этого чувствуешь себя по-другому», — цитирует Гладилина Legalbet.

После 18 туров РПЛ «Спартак» идет пятым с 30 очками.