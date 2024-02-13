Петржела: «Зачем «Зениту» столько иностранных игроков, если нет еврокубков?»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о количестве иностранных игроков в команде из Санкт-Петербурга.

«Не понимаю, зачем «Зениту» академия, если они покупают русских ребят из других клубов. С бразильцами бывает сложно. Понимаю Семака. Тогда зачем им столько иностранных игроков, если нет еврокубков? Надо развивать своих молодых ребят!» — сказал Петржела ODDS.ru.

По итогам 18 туров чемпионата России «Краснодар» идет на первом месте с 38 очками. «Зенит» отстает от «Быков» на 2 балла и занимает вторую строчку.