Бушманов - о Скопинцеве и Баринове: "То, что они не хотят играть за сборную было сказано на эмоциях после неудачного результата"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" заявил, что говорил на эмоциях после поражения от Сербии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы. Тогда он объяснил тот факт, что в команду не были вызваны Дмитрий Скопинцев​ и Дмитрий Баринов тем, что команде нужны футболисты, которые готовы отдаваться на поле за сборную.

Он также отметил, что не сталкивался с нежеланием игроков ехать в сборную.

– Вы сталкивались с тем, что клубы не хотели отпускать игроков в молодежную сборную?

– В принципе, нет. Хотя был у нас один сбор в феврале 2018 года – он проходил в незапланированные для сборных даты. Руководство РФС пошло навстречу, максимально помогало с вызовом игроков. Большинство клубов отнеслось с пониманием и отпустило их. Тем более, что это был короткий сбор – 6-7 дней. В целом взаимодействие с клубами у нас было достаточно хорошее – они с удовольствием отпускали игроков в молодежную сборную.

– А с нежеланием игроков ехать в сборную сталкивались?

– Тоже нет.

– Но вот ваши слова о Скопинцеве и Баринове после матча с Сербией: "Мне нужны игроки, которые хотят играть в молодежной сборной".

– Я действительно так сказал… (после паузы) Если персонально разбираться, Скопинцев, на мой взгляд, интересный игрок – сейчас прогрессирует, перешел в "Краснодар". Почему его не было в молодежной сборной? Могу объяснить. Во-первых, он играл в клубах – сначала в "Балтике", потом в "Ростове" – по немного другой схеме – с пятью защитниками. А мы всегда играли в четыре защитника.

Перестраивать схему из-за одного футболиста я не посчитал целесообразным и правильным. Во-вторых, на этой позиции у нас действовал Лысов, который в "Локомотиве", чемпионе прошлого сезона, выдерживал конкуренцию с футболистом сборной Польши – Рыбусом. Поэтому Скопинцев и не получал приглашения.

В самый нужный момент рисковать и менять игрока мы не видели смысла. В какие-то моменты мы пытались его вызвать, но не получалось. Или он заболел, когда можно было его проверить в товарищеских матчах, или клуб не отпускал – в феврале. Поэтому не сложилось. А приглашать игрока на решающие матчи – получается, подставлять и команду, и его. Мне кажется, это было бы неправильно. Опять же, у нас был футболист из "Локомотива".

Что касается Баринова, у нас был достаточно большой выбор в центральной зоне – Гулиев, Коновалов. До этого был Ланин, который постоянно играл в Самаре. Жигулев мог сыграть. То есть конкуренция на этой позиции была достаточно серьезная.

– Но вы намекнули, что Скопинцев и Баринов не хотят играть. По крайней мере, все это поняли так. Сказали на эмоциях, или какие-то основания для этих слов были? Баринов потом в интервью "СЭ" заявил, что в сборной всегда выкладывался на 100 процентов.

– Безусловно, это было сказано на эмоциях после неудачного результата (Россия проиграла Сербии со счетом 1:2. – Прим. "СЭ"). (Андрей Михайлов, Илья Андреев)

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